Cile al via l’era Kast | il presidente di ultradestra giura con la cravatta regalo di Meloni

Il nuovo presidente del Cile ha giurato, accompagnato da una cravatta ricevuta in dono da un leader italiano. La cerimonia si è svolta di fronte a un pubblico internazionale, con José Antonio Kast che ha preso ufficialmente il comando del paese. La sua nomina segna l'inizio di un mandato caratterizzato da posizioni di ultradestra, con un discorso incentrato sulla gestione delle sfide politiche e sociali.

José Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile. Davanti a una platea di ospiti internazionali, seppur con diverse presenze in meno rispetto a quelle che aveva inizialmente sperato, ha giurato nel salone d'onore del Parlamento cileno a Valparaiso, città sulla costa a un paio d'ore dalla capitale Santiago. E ha ricevuto la fascia presidenziale con i colori della bandiera e la cosiddetta 'medaglia di O'Higgins' simbolo del potere esecutivo dalla presidente del Senato Paulina Núñez, alla quale poco prima l'aveva consegnata il presidente uscente Gabriel Boric. Il presidente entrante Jose Antonio Kast e il presidente uscente Gabriel Boric, Valparaiso, Cile, 11 marzo 2026 (AP PhotoEsteban Felix) Il ritorno dell'ultradestra in Cile.