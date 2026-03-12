Un magistrato ha invitato a votare Sì al referendum per eliminare la presenza della magistratura, definendola un

Il magistrato Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, l’ex magistrato Carlo Nordio, in un intervento pubblico ha detto: dobbiamo votare Sì al referendum così ci togliamo di mezzo la magistratura che è un plotone di esecuzione. Frasi deliranti, pronunciate dal braccio destro del vertice del potere esecutivo in materia di giustizia, titolare anche del potere disciplinare nei confronti dei magistrati, che diventerà ancora più incisivo se vincerà il Sì al referendum. Ricordo alla Bartolozzi e al ministro che la protegge che decine di magistrati sono stati vittime di plotoni di esecuzione composti da terroristi, mafiosi e apparati deviati dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il No al referendum impedirà al potere politico di ottenere una magistratura schierata

"Vero obiettivo della riforma della giustizia è mettere la magistratura sotto il potere politico": Bindi al comitato per il no al Referendum

Referendum, Meloni: 'Il No non è un segnale al governo, favoreggia una magistratura che prende decisioni surreali'

Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

