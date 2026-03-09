Referendum Meloni | ‘Il No non è un segnale al governo favoreggia una magistratura che prende decisioni surreali’

Giorgia Meloni invita a votare Sì al Referendum Giustizia, sostenendo che il No non rappresenta un messaggio diretto al governo ma favorisce una parte della magistratura che, secondo lei, prende decisioni insolitamente surreali. La premier ha ribadito questa posizione nel programma

Nel pieno del dibattito sulla riforma della giustizia e in vista del referendum, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è intervenuta ieri sera al programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano. Con il suo consueto tono deciso, il premier ha ribadito la posizione del governo sul voto, sostenendo che un eventuale “No“ al referendum non rappresenterebbe un segnale politico contro l’esecutivo. Secondo Meloni, se i cittadini volessero esprimere un giudizio sull’operato del governo avrebbero comunque la possibilità di farlo tra un anno alle urne, arrivando persino, ha detto, a “cacciarla”. Un voto contrario alla riforma, ha spiegato, finirebbe invece per lasciare spazio a quella che il premier ha definito “una certa magistratura”, accusata di prendere “decisioni surreali”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

