Il Napoli sta lavorando per il mercato estivo | piace Valincic esterno destro della Dinamo Zagabria

Il Napoli sta valutando importanti opportunità di mercato, tra cui l’interesse per Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria. Con le restrizioni del mercato invernale, il club può acquistare solo se ci sono cessioni che liberano risorse. La strategia si concentra quindi su eventuali uscite per rafforzare l’organico in vista della prossima stagione.

Con il mercato a saldo zero, il Napoli può comprare giocatori in questa sessione invernale solo se ne escono altri. Per questo motivo, gli azzurri stanno iniziando a pensare alla prossima stagione e al calciomercato estivo. Il Napoli sta pensando al mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport: Il Napoli sta lavorando per giugno. Piace molto Moris Valincic, esterno destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. Non manca la concorrenza: anche la Roma segue il giocatore mentre l’Inter aveva sondato il suo profilo dopo l’infortunio di Dumfries a dicembre. In stagione, Valincic ha collezionato 14 presenze con due assist, uno dei quali in Europa League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

