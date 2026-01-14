Napoli guarda a giugno | pressing su Valin?i? della Dinamo

Da forzazzurri.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli continua a monitorare attentamente il mercato, con particolare attenzione alle strategie per la sessione di giugno. Tra i nomi sul tavolo c'è anche Valinì, centrocampista della Dinamo, considerato un possibile obiettivo. Nonostante le limitazioni dell’attuale mercato invernale, la società azzurra mantiene una pianificazione accurata per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il mercato invernale del Napoli resta condizionato dal cosiddetto blocco soft, ma dietro le quinte la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli guarda a giugno pressing su valini della dinamo

© Forzazzurri.net - Napoli guarda a giugno: pressing su Valin?i? della Dinamo

Leggi anche: Mercato Inter, nuova pista estera per la fascia: l’idea è Valincic della Dinamo Zagabria! E su Dumfries…

Leggi anche: Valincic Inter, ecco chi è l’ultima idea per la fascia destra: alla scoperta del talento della Dinamo Zagabria

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, primo colpo per giugno: c'è il sì di Joao Gomes; Sky - Napoli, colpo a centrocampo da 40MLN dalla Premier: Joao Gomes è l'obiettivo per giugno!.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.