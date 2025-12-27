Manna segue il centrocampista Timber per il mercato estivo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri sul centrocampista olandese per la sessione estiva di mercato. La dirigenza partenopea, con in testa il direttore sportivo Giovanni Manna, studia per rinforzare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

manna segue il centrocampista timber per il mercato estivo

© Forzazzurri.net - Manna segue il centrocampista Timber per il mercato estivo

Leggi anche: Manna dà ragione a Conte: cosa ha detto l’ex dirigente della Juventus sul mercato estivo del Napoli. Condiviso quel pensiero

Leggi anche: Calciomercato Napoli, non solo Mainoo per il centrocampo: Manna segue quei tre profili che giocano in Serie A

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

manna segue centrocampista timberManna segue il centrocampista Timber per il mercato estivo - La dirigenza partenopea, con in testa il direttore sportivo Giovanni Manna, ... forzazzurri.net

manna segue centrocampista timberOccasione dall'Olanda, Timber va in scadenza: Manna si è già mosso - Il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato dei centrocampisti e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sul taccuino del direttore sportivo Giovanni ... tuttonapoli.net

manna segue centrocampista timberIL MATTINO - Napoli, mercato a centrocampo, interesse per Timber del Feyenoord, le ultime - Il Mattino aggiunge il nome di Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord, tra quelli nel mirino del Napoli per il mercato in mediana: "Se il Feyenoord apre, piace e non poco Quinten Timber che a gi ... napolimagazine.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.