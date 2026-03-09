LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 4-6 2-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | la coppia italo statunitense segue la scia degli avversari

In diretta dall’ATP di Indian Wells, la coppia formata da Sinner e Opelka sta affrontando Granollers e Zeballos. Al momento, il punteggio vede gli avversari avanti 6-4, 3-2, con Opelka che ha appena realizzato un passante di dritto lungolinea. La partita prosegue con grande equilibrio, mentre i giocatori cercano di guadagnare un vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Passante di dritto lungolinea perfetto di Opelka. Ancora seconda. 30-30 Doppio fallo per l’americano. Seconda palla. 30-15 Ace di Opelka. 15-15 Sinner cerca uno smash in salto complicato, e infatti non trova il campo. 15-0 Prima vincente dello statunitense. Serve Opelka. 2-4 GAME GRANOLLERSZEBALLOS. La risposta di Opelka non trova il campo. 40-15 In rete la risposta di Sinner. Seconda palla. 30-15 Prima esterna di Granollers, con Zeballos che chiude a rete. 15-15 Resta in campo il passante centrale di dritto dello statunitense. 15-0 Opelka esagera cercando il vincente di dritto direttamente dalla risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 4-6 2-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: la coppia italo statunitense segue la scia degli avversari Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 3-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: la coppia italo statunitense cerca il contro break Leggi anche: LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo della coppia italo statunitense Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Opelka Granollers Zeballos... Temi più discussi: Sinner giocherà anche il doppio a Indian Wells; A Indian Wells il doppio vale oro e Sinner torna a giocarlo: farà coppia col gigante Opelka; Indian Wells, doppio: stasera debuttano Sinner/Opelka; LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio. Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato liveLeggi su Sky Sport l'articolo Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato live ... sport.sky.it LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 4-6 1-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: la coppia dell’azzurro non sfrutta le palle break e perde il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Granollers stecca la risposta sulla prima palla di Jannik. 0-15 Al terzo tentativo, Zeballos supera il ... oasport.it #Sinner diretta doppio Indian Wells: segui la sfida insieme a Opelka contro Granollers-Zeballos. Tennis oggi LIVE x.com Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, primo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook