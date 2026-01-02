Valle dei Templi e museo Griffo una domenica gratuita tra archeologia e paesaggio

Il 4 gennaio, la Valle dei Templi e il Museo Archeologico Pietro Griffo saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito. Questa giornata offre l’opportunità di esplorare il patrimonio archeologico e paesaggistico della zona, approfondendo la conoscenza della storia antica e delle bellezze culturali locali in modo accessibile e tranquillo. Un’occasione per scoprire, senza costi, un patrimonio di grande valore storico e paesaggistico.

Domenica 4 gennaio sarà possibile visitare gratuitamente la Valle dei Templi e il museo archeologico Pietro Griffo. L'iniziativa rientra nella consueta prima domenica del mese "a costo zero" promossa dal ministero della Cultura per incentivare la fruizione dei luoghi culturali italiani e rendere.

