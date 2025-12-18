Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight For Naples

Edenlandia si prepara ad accogliere la sesta edizione di Fight For Naples, l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport da combattimento. Una manifestazione che riunisce talenti e professionisti, offrendo spettacoli emozionanti e momenti di grande adrenalina. Un evento che conferma la capitale partenopea come capitale dello sport e del combattimento, attirando pubblico e atleti da tutta Italia.

Edenlandia ospita domenica 21 dicembre con inizio alle ore 16 la sesta edizione di Fight for Naples, l'evento sportivo interamente dedicato alle discipline agonistiche del combattimento che coinvolgerà 60 atleti provenienti da diverse regioni d'Italia in 30 incontri, sia dilettantistici.

