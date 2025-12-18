Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight for Naples l’evento nazionale degli sport di combattimento

Sabato 21 dicembre, Edenlandia si trasforma nel palcoscenico della sesta edizione di Fight for Naples, l’evento nazionale dedicato agli sport da combattimento. Un appuntamento imperdibile che riunisce 60 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in 30 incontri tra discipline dilettantistiche e professionistiche. Un’occasione unica per appassionati e appassionate di vivere l’adrenalina e la passione di questo sport in un’atmosfera coinvolgente e dinamica.

Edenlandia ospita, domenica 21 dicembre con inizio alle ore 16, la sesta edizione di Fight for Naples, l’evento sportivo interamente dedicato alle discipline agonistiche del combattimento che coinvolgerà 60 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia in 30 incontri, sia dilettantistici che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight For Naples Leggi anche: Napoli e lo sport protagonisti con il Fight for Naples più di 1.500 presenze al palaeden di Edenlandia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A NAPOLI - Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight for Naples, l’evento nazionale degli sport di combattimento. Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight For Naples - Edenlandia ospita domenica 21 dicembre con inizio alle ore 16 la sesta edizione di Fight for Naples, l’evento sportivo interamente dedicato alle discipline agonistiche del combattimento che ... 2anews.it

Fight for Naples, sesta edizione a Edenlandia - Edenlandia, lo storico parco dei divertimenti di Napoli, ospita domenica 21 dicembre con inizio alle ore 16 la sesta edizione di Fight ... msn.com

Children’s charity day, Edenlandia ospita migliaia di bambini delle case famiglia - Migliaia di bambini delle case famiglia saranno ospiti di Edenlandia: mercoledì 10 dicembre dalle ore 16 l’evento di solidarietà e beneficenza. 2anews.it

L'INIZIATIVA - "Children’s charity day", Edenlandia ospita migliaia di bambini delle case famiglia ift.tt/CDRh7Vb x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.