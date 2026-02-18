Napoli perde un simbolo | incendio devasta il teatro Sannazaro sessant’anni di cultura in fiamme Indagini in corso

Il teatro Sannazaro di Napoli ha preso fuoco alle prime ore del mattino, causando la distruzione di un patrimonio culturale che durava da oltre sessant’anni. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dalle vecchie strutture interne, e hanno lasciato il teatro in macerie. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, mentre le autorità avviano le indagini per capire cosa abbia scatenato le fiamme. Sul posto, vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e raccogliere elementi utili alle verifiche.

Napoli, le Fiamme Devastano il Teatro Sannazaro: Un Simbolo Culturale in Cenere. Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli nella mattinata del 17 febbraio 2026. Le fiamme, divampate intorno alle 9:05, hanno generato una colonna di fumo visibile in tutta la città, richiedendo un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute e oggetto di indagine, ma la struttura, fondata nel 1958, è stata completamente compromessa. La Cronaca di una Mattinata di Paura. L'allarme è scattato quando i primi residenti della zona hanno segnalato la presenza di fumo e fiamme che si levavano dal teatro.