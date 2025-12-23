lo vuole allegri il milan pensa al pupillo del tecnico per la difesa

Arrivato Niclas Fullkrug in attacco, il Milan è alla ricerca di un difensore che possa sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con il tecnico che ha fatto una richiesta ben precisa. Massimiliano Allegri è sempre in contatto con Igli Tare per cercare di capire quali rinforzi portare nella rosa del Milan in vista della seconda parte di stagione. Il Milan cerca rinforzi in sede di calciomercato (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico ha fatto le sue richieste alla società con la speranza che possano essere assecondate per migliorare la formazione a partire da gennaio. Oltre all’attaccante, già arrivato a Milano per iniziare ad allenarsi con il resto della squadra, uno degli obiettivi è quello di trovare un difensore che possa sistemare un organico davvero ridotto all’osso con il solo De Winter come alternativa al trio titolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

