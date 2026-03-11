calciomercato il milan pensa al suo ritorno a sorpresa per rinforzare la difesa di allegri

Il Milan sta valutando un ritorno inaspettato per rafforzare la difesa durante il calciomercato estivo. La società cerca nuovi acquisti per migliorare la rosa di Allegri e competere sia in Serie A che in Europa. Le trattative sono in corso e si concentrano su un possibile ritorno di un giocatore che abbia già vestito la maglia rossonera.

Il calciomercato invernale non ha portato molte gioie ai tifosi del Milan. Di fatto, è giunto il solo Niclas Füllkrug a rinforzare l'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri che, per svariati mesi, hanno perso Santiago Giménez. Per il resto, un (bel) colpo in chiave futura, come Alphadjo Cissè e poi soltanto giovani per il Milan Futuro di Massimo Oddo. La Prima Squadra avrebbe avuto bisogno di un altro paio di ritocchi e l'operazione di ernia inguinale di Matteo Gabbia ha solo scoperchiato il vaso di Pandora: la rosa rossonera è corta. L'anno prossimo il club porrà rimedio alla situazione. PROSSIMA SCHEDA L'ottavo... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

