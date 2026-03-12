Le comunità islamiche sciite italiane continuano a rendere omaggio a Ali Khamenei, con l’associazione Imam Mahdi di Roma particolarmente coinvolta in queste manifestazioni. In questi giorni sono stati diffusi diversi comunicati e messaggi di apprezzamento nei confronti del leader iraniano, con un’attenzione crescente su questo fronte nel nostro Paese rispetto all’Iran stesso.

L’associazione islamica romana si è fatta portavoce degli islamici sciiti: “Ferita di dolore e sgomento in ogni autentico musulmano” Proseguono gli omaggi ad Ali Khamenei anche nel nostro Paese, forse più che in Iran. L’associazione islamica Imam Mahdi di Roma in questi giorni sembra essere piuttosto attiva su questo fronte. Dopo la veglia di preghiera, sui profili social è apparso un comunicato congiunto scritto a nome delle comunità islamiche sciite in Italia “sul martirio dell’imam Khamenei e sulla nuova guida della Rivoluzione”. La nota si apre con un’invocazione “nel nome di Dio Clemente e Misericordioso” e con un passaggio del Corano (3:169): “Non considerare morti quelli che sono stati uccisi sul sentiero di Allah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il martirio è la sublime ricompensa”. Il comunicato delle comunità islamiche sciite italiane per Khamenei

Articoli correlati

Comunicato Stampa: “Dalla comunità energetica alla comunità industriale” Incontro sul futuro delle aree produttive delLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO.

Comunicato Stampa: La Comunità Energetica Palermo Est illumina il cinema delle Palme di VillabateLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Cer Plus Italia S.

Contenuti e approfondimenti su Il martirio è la sublime ricompensa Il...

Temi più discussi: Il mio incontro con Khamenei, militante del martirio, nel 1978; L'ayatollah Khamenei: tra cultura e martirio; L'uccisione di Khamenei in Iran: cosa cambia dopo la morte della Guida Suprema; Nessuna resa. Il brand Khamenei: un messaggio chiaro dell'Iran agli Usa, a Israele, agli iraniani.

Iran dopo Khamenei: come cultura e tradizioni plasmano il conflittoLa morte di Khamenei riapre le ferite della storia iraniana, dove rituali e memoria guidano il Paese in tempo di guerra ... it.blastingnews.com

Iran, la tv di Stato conferma: Khamenei è morto da martire nella villa-bunkerLa guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa, come confermato dai media statali iraniani stamattina, nel primo attacco ... iltempo.it

Lo spaesamento del regime iraniano in attesa di Khamenei jr. Nel vuoto di regime, i maddah motivano i pasdaran e la brutale brigata afghana Fatemiyoun si prende la scena. DI Tatiana Boutourline x.com

Tre giorni dopo la sua elezione a Guida Suprema, Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Secondo il New York Times, sarebbe rimasto ferito durante gli attacchi americani e israeliani, ma è vigile e in un luogo sicuro. - facebook.com facebook