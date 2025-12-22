Comunicato Stampa | La Comunità Energetica Palermo Est illumina il cinema delle Palme di Villabate

La Comunità Energetica Palermo Est ha avviato un progetto di illuminazione sostenibile presso il cinema delle Palme di Villabate. L’iniziativa mira a promuovere l’uso di energie rinnovabili e a ridurre l’impatto ambientale dell’impianto. Cer Plus Italia S. è responsabile della redazione e dei contenuti di questo comunicato, che intende informare la comunità sulle novità e gli obiettivi del progetto.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.