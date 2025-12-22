Comunicato Stampa | La Comunità Energetica Palermo Est illumina il cinema delle Palme di Villabate

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Comunità Energetica Palermo Est ha avviato un progetto di illuminazione sostenibile presso il cinema delle Palme di Villabate. L’iniziativa mira a promuovere l’uso di energie rinnovabili e a ridurre l’impatto ambientale dell’impianto. Cer Plus Italia S. è responsabile della redazione e dei contenuti di questo comunicato, che intende informare la comunità sulle novità e gli obiettivi del progetto.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Cer Plus Italia S.r.l. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa la comunit224 energetica palermo est illumina il cinema delle palme di villabate

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: La Comunità Energetica Palermo Est illumina il cinema delle Palme di Villabate

Leggi anche: Villabate, riapre il Cinema teatro della Palme: ospite d’onore il regista Giuseppe Tornatore

Leggi anche: Comunicato Stampa: “Rammenti e somari”, la poesia che ricuce natura e comunità al passo delle stagioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.