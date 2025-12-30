Il Newcastle United ha avviato le trattative per ingaggiare il difensore olandese Jayden Oosterwolde. La società mostra interesse nel rinforzare la linea difensiva, sotto la guida del tecnico Eddie Howe. La notizia, recente, suggerisce un possibile nuovo acquisto per il club, rafforzando così la rosa in vista delle prossime competizioni.

Notizia fresca giunta in redazione: Eddie Howe, manager del Newcastle United, applaude i tifosi. (Foto di George WoodGetty Images) Il Newcastle United è interessato a ingaggiare il difensore olandese Jayden Oosterwolde. Secondo quanto riportato da Turkiye Gazetesi, il Newcastle United spera di ingaggiare il difensore 24enne ed è in contatto con l’agente del giocatore per una potenziale mossa. Secondo quanto riferito, il giocatore ha un valore di 20 milioni di euro e sarà interessante vedere se il Newcastle riuscirà a concludere l’affare. Sono uno dei club più ricchi del mondo e non c’è dubbio che abbiano le risorse per portare a termine l’affare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Newcastle United avvia la mossa per ingaggiare Jayden Oosterwolde

Newcastle, mossa per Guehi. Il centrale rispecchia il profilo chiesto da Howe - Il Newcastle United ha avviato i contatti con il Crystal Palace per discutere un potenziale accordo per il difensore inglese Marc Guehi, rivela oggi Sky Sport. tuttomercatoweb.com

