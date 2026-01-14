L’Arsenal ha iniziato le trattative per l’ingaggio di un giovane talento brasiliano di 20 anni. La notizia, diffusa recentemente online, indica un interesse concreto da parte del club inglese nei confronti di questo promettente calciatore. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sulle modalità o sui tempi dell’eventuale trasferimento, ma il club sembra voler rafforzare la rosa con un investimento mirato sul giovane.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Si dice che l’Arsenal abbia avviato i colloqui con un talento ventenne brasiliano. I Gunners cercheranno senza dubbio ancora una volta di rinfrescare la loro squadra in estate, dopo averlo fatto quando hanno ingaggiato giocatori del calibro di Eberechi Eze, Viktor Gyokeres e Martin Zubimendi nel 2025. Ma con Andrea Berta che sta già facendo le sue magie dietro le quinte, sembra che l’Arsenal abbia rubato un passo a un’altra stella emergente del Sud America. Potrebbe piacerti L’Arsenal vuole ingaggiare una superstar di 20 anni dal Brasile. Vantando probabilmente una delle squadre più forti del calcio mondiale al momento, l’allenatore Mikel Arteta ha galvanizzato una squadra che ora è pronta a porre fine alla lunga attesa per un titolo di Premier League in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal avvia le trattative per ingaggiare il fuoriclasse brasiliano: il rapporto

Leggi anche: Il Newcastle United avvia la mossa per ingaggiare Jayden Oosterwolde

Leggi anche: Tottenham e Liverpool in trattative avanzate per ingaggiare il prodigio della Bundesliga Yan Diomande

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

#Arsenal-#Liverpool, fuga rinviata: spunta una sciarpa del #Palermo all’Emirates Fuga rimandata, ma primato tutt’altro che in discussione. L’Arsenal si ferma in casa contro il Liverpool e manca l’occasione di sfruttare appieno il rallentamento del Manchester C facebook