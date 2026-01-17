BMW ITALIA chiude il 2025 in crescita

BMW Italia chiude il 2025 con risultati positivi, confermando la propria posizione nel settore premium. La società ha presentato i dati dell’anno appena concluso e le prospettive per il 2026, sottolineando l’impegno nell’innovazione tecnologica e nella diversificazione delle motorizzazioni, con particolare attenzione all’elettrificazione. Questi elementi riflettono la strategia del Gruppo BMW di rafforzare la propria leadership e di adattarsi alle evoluzioni del mercato automotive.

(Adnkronos) – Il BMW Group Italia ha presentato i risultati del 2025 e le prospettive per il 2026 evidenziando come il Gruppo BMW abbia confermato la leadership nel settore premium e rafforzato una strategia di apertura tecnologica che punta su pluralità di motorizzazioni e forte spinta all'elettrificazione. A livello globale, il BMW Group ha consegnato oltre 2,46 milioni di veicoli nel 2025 (+0,5%), con 642.000 vetture elettrificate (+8,3%) e 442.000 BEV (+3,6%). In Italia invece il Gruppo ha immatricolato 89.486 vetture BMW e MINI (+7,4%), in un mercato nazionale in calo del 2,5% e con il segmento premium sostanzialmente stabile (+0,8%).

