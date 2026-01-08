Al teatro Rossetti di Vasto il concerto dell’Alessandro Carbonare Trio
Domenica 18 gennaio, alle ore 18, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà il concerto “Le spericolate volute di un trio di legni”, con protagonista l’Alessandro Carbonare Trio. La formazione, ideata dal celebre clarinettista Alessandro Carbonare, solista di fama internazionale e primo clarinetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
