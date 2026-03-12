A Arezzo, in questa primavera, non si vedono fiori ma cambiamenti nella governance delle aziende locali. Si parla di nomine e sostituzioni nei consigli di amministrazione, con alcuni membri che lasciano il loro incarico e altri che vengono nominati. La situazione riguarda diverse realtà del territorio e si svolge senza particolari annunci ufficiali o comunicati pubblici.

Il materiale di partenza è un articolo di Luca Serafini sul Corriere di Arezzo (12 marzo 2026). Qui lo abbiamo passato nel frullatore dell’ortichese e servito in salsa satirica. Ad Arezzo succede una cosa buffa: mentre la città si prepara alle elezioni di fine maggio, nelle partecipate comunali sta per scadere mezza batteria di poltrone. Non panchine, proprio poltrone. Quelle larghe, imbottite, con il rimborso spese incorporato. E allora nasce il dubbio: le nomine le fa il sindaco uscente o chi arriverà dopo? Il sindaco uscente, Alessandro Ghinelli, ha già fatto sapere che secondo lui la risposta è semplice: le nomine le fa lui, perché fino a prova contraria il sindaco è ancora lui. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il grande giro delle poltrone: ad Arezzo la primavera non porta fiori ma CdA

