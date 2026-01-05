Partecipate statali | in primavera il valzer delle poltrone

In primavera, si prevede un rinnovamento nelle partecipate statali, con nomine e cambi di ruolo che rappresentano un momento di transizione nel settore pubblico. Questo processo, atteso periodicamente, coinvolge diverse aziende e istituzioni, riflettendo le dinamiche di governo e amministrazione. La stagione delle nomine è un’occasione per aggiornare e riorganizzare le strutture pubbliche, mantenendo un equilibrio tra efficienza e rappresentanza.

Tornano i riflettori sulle partecipate statali, in vista del valzer delle nomine che si consumerà in primavera. Fra aprile e maggio, in occasione delle assemblee annuali, saranno infatti rinnovati i Consigli di Amministrazione delle società “di Stato” ed i vertici delle stesse, con diverse conferme e qualche sorpresa. I riflettori sono puntati soprattutto sulle cinque quotate – Eni, Enel, Terna, Leonardo e Poste – di cui si attende una sicura conferma degli Amministratori delegati ed un possibile cambio alla Presidenza. Non solo le partecipate statali, il rinnovo coinvolgerà anche i vertici di Enti pubblici ed Autorità: sono 64 gli incarichi direttivi da assegnare e 32 i Commissari degli Enti da rinnovare su un totale dei 106 sottoposti a vigilanza ministeriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

