Caldara | Contro la Juve delle finali di Champions faticavi ad arrivare in porta Il mio più grande rimpianto è non aver ascoltato quel consiglio di Chiellini

Caldara rivela un rimpianto legato alle finali di Champions con la Juventus, sottolineando le difficoltà nel trovare il gol e il consiglio di Chiellini che avrebbe potuto fare la differenza. Un ricordo che mette in luce le sfide di quegli anni e l’importanza delle scelte che possono cambiare il corso di una carriera.

© Juventusnews24.com - Caldara: «Contro la Juve delle finali di Champions faticavi ad arrivare in porta. Il mio più grande rimpianto è non aver ascoltato quel consiglio di Chiellini» ». Le parole. Mattia Caldara, ex difensore di recente ritiratosi, ha parlato al podcast Centrocampo rivelando tanti aneddoti sulla Juventus. OFFERTA JUVE – « A dicembre (2016, ndr) è arrivata la chiamata della Juventus. Il procuratore mi disse che c’erano molte squadre interessate, ma la Juventus era quella che aveva fatto l’offerta più concreta. Poi l’Atalanta in quel momento era all’inizio del ciclo, stava per vendere Gagliardini all’Inter, ed il mio procuratore mi disse ‘la Juventus non ti vuol prendere subito, ti vuol tenere un anno e mezzo in prestito all’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Mattia Caldara: “Le parole di Chiellini, il rimpianto più grande della mia vita. Ho sbagliato” Leggi anche: La storia. Il rimpianto di Caldara: "Non ascoltai Chiellini» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caldara dice tutto: da Chiellini e Barzagli a CR7 e Ilicic. E quel retroscena sui due bomber Juve... - L'ex difensore bianconero si è raccontato in un'ampia intervista, in cui ha raccontato diversi aneddoti interessanti legati anche ad alcuni suoi ex compagni ... msn.com

