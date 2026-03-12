Il glaucoma un ladro silenzioso degli occhi | diagnosi precoce fondamentale per salvare la vista

Una conferenza stampa si è tenuta nella sala degli Arazzi del Museo della Città di Rimini, organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Rimini con il supporto dell’Ausl Romagna. L’incontro ha riunito numerosi partecipanti per discutere del glaucoma, una patologia degli occhi nota come “ladro silenzioso” della vista, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce.

Esperti e cittadini a confronto nella conferenza organizzata da Uici e Ausl Romagna in occasione della Settimana mondiale del glaucoma Dalla relazione della dottoressa Della Pasqua è emerso con chiarezza come la diagnosi precoce rappresenti l'elemento fondamentale per la prevenzione e il controllo del glaucoma. La malattia, infatti, è cronica e non guaribile, ma può essere efficacemente curata e tenuta sotto controllo se individuata in fase iniziale. Per questo è essenziale sottoporsi con regolarità a visite oculistiche, soprattutto in presenza di specifici fattori di rischio come familiarità con la malattia, uso prolungato di terapie cortisoniche, età superiore ai 40 anni, miopia elevata o precedenti traumi oculari.

