L' importanza di conoscere il glaucoma | come difendersi dal ' ladro silenzioso' della vista

Durante la Settimana Mondiale del Glaucoma, che si svolge dall’8 al 14 marzo, la Sezione Territoriale di Foggia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, insieme alla Cooperativa Louis Braille Onlus e alla divisione di Oculistica del Policlinico di Foggia, ha organizzato un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia. L’iniziativa mira a informare il pubblico sui rischi e le modalità di prevenzione di questa patologia che può portare alla perdita della vista.

Al Policlinico di Foggia, esperti e associazioni si riuniscono per la Settimana Mondiale del Glaucoma. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini su una malattia che in Italia colpisce un milione di persone L'incontro si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 11.00 presso la Sala Luigi Cardia della Struttura Complessa di Oftalmologia del Policlinico (V.le Luigi Pinto 1). L'iniziativa si inserisce nel programma nazionale promosso dalla Iapb Italia Ets - Fondazione Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, nell'ambito della Settimana Mondiale del Glaucoma, che ogni anno promuove in tutta Italia attività informative e controlli oculistici gratuiti per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce.