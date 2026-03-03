Il 2026 dell’Associazione SenzaTempo decolla e rilancia con Hakan Ba?ar

Nel 2026 l’Associazione SenzaTempo ha avviato la nuova stagione con un evento nella Sala Gesualdo dell’Hotel Belsito Le Due Torri. Alla serata hanno partecipato molti membri e appassionati di jazz, tra entusiasmo e coinvolgimento generale. Durante la serata è stato presentato Hakan Ba?ar, confermando l’impegno dell’associazione nel promuovere musica dal vivo.

Un entusiasmo alle stelle, una platea partecipe e una promessa mantenuta. Nella splendida Sala Gesualdo dell'Hotel Belsito Le Due Torri, l'Associazione Senza Tempo – Club del Jazz ha inaugurato la stagione 2026 con una serata di travolgente energia, confermandosi punto di riferimento per gli.