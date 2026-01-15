A Milano esiste un incredibile museo a cielo aperto | come l'ArtLine ha rivoluzionato l'arte contemporanea

A Milano, l'ArtLine ha trasformato la città in un museo a cielo aperto, integrando opere di artisti internazionali e emergenti. Questa iniziativa mira a rendere l’arte contemporanea accessibile a tutti, valorizzando gli spazi urbani e promuovendo un dialogo tra arte e vita quotidiana. Grazie a questa rete di installazioni, Milano si conferma come centro di cultura e innovazione nel panorama artistico contemporaneo.

