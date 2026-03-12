È in fase di finalizzazione il dossier tecnico preparato dall’assessorato regionale alle infrastrutture riguardo al futuro del punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Il documento, che sarà inviato al ministero, si concentra principalmente sulle distanze tra le strutture e le eventuali implicazioni logistiche. La procedura si avvicina alla conclusione, con l’obiettivo di fornire dati chiari e dettagliati sulla situazione attuale.

Sta per essere completato il dossier tecnico predisposto dall’assessorato regionale alle infrastrutture, guidato da Filippo Boni in merito al futuro del punto nascita dell’ Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Il documento, lungo quasi 200 pagine, sarà allegato nei prossimi giorni alla richiesta di deroga che l’ ASL Toscana Sud Est invierà al Ministero della Salute e al Comitato Punto Nascita Nazionale. Il lavoro è stato elaborato in due fasi: una prima versione è stata predisposta alla fine di gennaio, mentre in queste settimane è stata realizzata una seconda parte con un’integrazione particolarmente approfondita. Prima dell’invio al Ministero, la Conferenza dei Sindaci del Valdarno ha chiesto ufficialmente di poter visionare il documento, richiesta sulla quale è molto probabile che la Regione Toscana dia il proprio assenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro del Punto nascita. Pronto dossier per il ministero. Punto cruciale le distanze

