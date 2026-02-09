Ancona Capitale del Mare 2026 | tutto il dossier punto per punto

Ancona si prepara a candidarsi ufficialmente come Capitale Italiana del Mare nel 2026. La città ha presentato un dossier ricco di proposte concrete, puntando non solo sulla valorizzazione delle sue spiagge e porti, ma anche su progetti di sviluppo sostenibile e turismo. Ora aspetta solo il verdetto, sperando di portare a casa il titolo e di rafforzare il suo ruolo come capitale del mare italiano.

ANCONA – Ancona lancia la sua sfida ambiziosa per diventare la Capitale Italiana del Mare 2026, con una visione che supera la semplice celebrazione del mare stesso.«Questa candidatura – afferma il sindaco Danile Silvetti - rappresenta una grande opportunità. Perché non si tratta solo di celebrare.

