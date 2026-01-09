Più di 1.300 controlli e sanzioni per oltre 68mila euro | l' attività della guardia costiera di Vasto nel 2025 FOTO

Nel 2025, la guardia costiera di Vasto ha effettuato oltre 1.300 controlli tra terra e mare, redigendo 56 verbali amministrativi per un totale di oltre 68.000 euro di sanzioni. Questa attività mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nel rispetto delle risorse marine e delle comunità locali. I controlli rappresentano un impegno costante per mantenere un ambiente marittimo sicuro e regolamentato.

