Più di 1.300 controlli e sanzioni per oltre 68mila euro | l' attività della guardia costiera di Vasto nel 2025 FOTO
Nel 2025, la guardia costiera di Vasto ha effettuato oltre 1.300 controlli tra terra e mare, redigendo 56 verbali amministrativi per un totale di oltre 68.000 euro di sanzioni. Questa attività mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nel rispetto delle risorse marine e delle comunità locali. I controlli rappresentano un impegno costante per mantenere un ambiente marittimo sicuro e regolamentato.
Più di 1.300 controlli eseguiti a terra e in mare, 56 verbali amministrativi per un importo complessivo di 68.790 euro, 16 sequestri amministrativi per pescato e attrezzature da pesca professionale e sportiva, 11 notizie di reato redatte nei confronti di altrettante persone. Sono i numeri del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Controlli NAS nel Pontino per le feste: due attività sospese, oltre 850 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per circa 11mila euro
Leggi anche: Natale sicuro, la guardia costiera sequestra 130 tonnellate di pesce in tutto il Paese: controlli e sanzioni anche a Pescara
Controlli in ditta a Martinengo, azienda sospesa e sanzioni - I controlli si erano verificati il 20 giugno scorso dagli ispettori del lavoro di Bergamo in collaborazione con il Nil e la Stazione Territoriale dei Carabinieri di Martinengo. ecodibergamo.it
Controlli nella navigazione sui laghi lombardi, 95 sanzioni - Controlli serrati sono stati messi in campo sui laghi lombardi dal neo costituito Reparto operativo laghi della Guardia Costiera di Milano (dipendente dalla direzione marittima della Liguria) nel ... ansa.it
Controlli straordinari a Sant’Agata li Battiati, sanzioni per oltre mille euro - facebook.com facebook
Controlli quotidiani, 40 telecamere mobili e sanzioni fino a 26.000 euro per chi abbandona i rifiuti: Cagliari rilancia la lotta all’inciviltà ambientale con un piano integrato che combina vigilanza, prevenzione e tecnologia. Tutte le novità nell’art... x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.