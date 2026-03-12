il fondo lumen ii punta sul digitale

Ulixes Sgr e Lumen Ventures hanno annunciato il lancio di «Lumen II», un nuovo fondo di Venture Capital che si concentrerà su investimenti seed nelle prime fasi di sviluppo delle startup. Il fondo mira a sostenere aziende nei settori insurtech, fintech, digital health e cybersecurity. Lumen II rappresenta un passo importante per le due società nel settore digitale.

Ulixes Sgr e Lumen Ventures annunciano il lancio di «Lumen II», il nuovo fondo di Venture Capital dedicato a investimenti seed (cioè nelle prime fasi di sviluppo delle startup) nei settori insurtech, fintech, digital health e cybersecurity. Il veicolo ha già completato il first closing e proseguirà la raccolta fino al raggiungimento dell'obiettivo di 100 milioni di euro. Il fondo è gestito da Ulixes Sgr S.p.A., società di gestione del risparmio italiana del Gruppo Banca Popolare di Fondi, che con questa iniziativa amplia la propria offerta nel venture capital integrando l'esperienza del team Lumen Ventures, alla seconda iniziativa nel settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

