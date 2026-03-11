Nuovo fondo venture capital lanciato da Ulixes Sgr e Lumen ventures

Nuovo fondo di venture capital. Si chiama Lumen II e lo lanciano Ulixes Sgr e Lumen ventures che annunciano l'arrivo di questo veicolo dedicato a investimenti in fase seed con un focus settoriale su insurtech, fintech, digital health e cybersecurity. Il fondo ha già completato con successo il first closing e proseguirà la raccolta fino al raggiungimento dell'hard cap di 100 milioni di euro. Il fondo è gestito da Ulixes Sgr spa, società di gestione del risparmio italiana appartenente al Gruppo Banca Popolare di Fondi, che con questa nuova iniziativa arricchisce la propria offerta e il proprio management, integrando il proprio expertise con quello del team Lumen ventures, alla seconda iniziativa nel settore del venture capital.