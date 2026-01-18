Nuovi arbitri | 37 giovani entrano a far parte della sezione Aia di Agrigento

Sono 37 i giovani arbitri agrigentini che si sono appena uniti alla sezione AIA di Agrigento. Dopo un percorso formativo di circa tre mesi, condotto da istruttori qualificati, hanno concluso con successo il corso nazionale per arbitri di calcio, provenendo da diverse zone della provincia. Questo nuovo gruppo rappresenta un importante passo avanti per la crescita e il rinnovamento dell’attività arbitrale locale.

Sono 37 i nuovi arbitri agrigentini. I giovani, provenienti da tutta la provincia, hanno seguito un percorso formativo di circa tre mesi, curato dagli istruttori qualificati della sezione Aia e hanno ufficialmente concluso il corso nazionale per arbitri di calcio. La commissione d’esame era composta dal componente Cra Eduardo Fragapane, dal presidente di sezione Gero Drago, dall’organo tecnico Calogero Giardina e dall’Ot Piero Costanza. I candidati sono stati sottoposti ai quiz regolamentari e a un colloquio orale, dimostrando competenza e passione. Grande la partecipazione anche delle famiglie, presenti per sostenere i ragazzi e congratularsi con i dirigenti sezionali per la qualità del percorso formativo e per i valori educativi trasmessi, già evidenti nei primi approcci. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Esami superati al corso per direttori di gara. Sezione maceratese più ricca. Ci sono ventidue nuovi arbitri

Giovani arbitri in campo: l’AIA Padova apre il nuovo corso il 14 gennaio

Il 14 gennaio 2026, la Sezione AIA di Padova avvia il nuovo corso per arbitri di calcio e calcio a 5, con l’obiettivo di formare giovani ufficiali di gara. Seguendo l’esempio di arbitri come Martina Piccolo, Daniele Chiffi e Roberto Lovison, il percorso offre competenze tecniche e normative fondamentali per lo svolgimento di questa funzione. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per giovani interessati a intraprendere una carriera nel settore arbitrale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sabato 17 gennaio 2026 Sezione A.I.A. “G.N. Bertoli” di Vicenza (VI) La Sezione AIA di Vicenza dà il benvenuto a 14 nuovi arbitri che oggi hanno superato con successo l’esame fina - facebook.com facebook