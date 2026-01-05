Giovani arbitri in campo | l’AIA Padova apre il nuovo corso il 14 gennaio

Il 14 gennaio 2026, la Sezione AIA di Padova avvia il nuovo corso per arbitri di calcio e calcio a 5, con l’obiettivo di formare giovani ufficiali di gara. Seguendo l’esempio di arbitri come Martina Piccolo, Daniele Chiffi e Roberto Lovison, il percorso offre competenze tecniche e normative fondamentali per lo svolgimento di questa funzione. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per giovani interessati a intraprendere una carriera nel settore arbitrale.

Sulle orme di Martina Piccolo, Daniele Chiffi e Roberto Lovison. Mercoledì 14 gennaio 2026 prende il via il Corso per Arbitri di Calcio e Calcio a 5 organizzato dalla Sezione A.I.A. di Padova. La serata inaugurale si terrà alle ore 20 presso la Sala Sport e Salute dello Stadio Euganeo, segnando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

