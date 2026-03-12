Il figlio dimentica il genitore la spacciatrice l' arresto | il Reddito di Cittadinanza continua a far paura e intasa i tribunali della Campania

Il Reddito di Cittadinanza continua a essere al centro dell’attenzione in Campania, con casi di persone che dimenticano i propri genitori e altri coinvolti in operazioni di polizia contro spacciatori. Il governo Meloni aveva abolito questa misura, sostituendola con le nuove misure chiamate Adi e Sfl, entrate in vigore all’inizio del 2024. I tribunali della regione si trovano a gestire un numero crescente di procedimenti legati a queste situazioni.

Focus sugli ultimi casi, i più eclatanti. Campania "pecora nera" del Mezzogiorno Il governo Meloni lo aveva abolito, sostituendolo con due misure (Adi e Sfl) entrate in vigore a inizio 2024. Eppure, a distanza di 2 anni, nei Tribunali ancora si sente parlare di Reddito di Cittadinanza. E questo a causa delle innumerevoli truffe - oltre che alla facilità con la quale realizzarle - connesse al sussidio attivato nel lontano 2019. Una circostanza che si è tradotta in migliaia di procedimenti giudiziari finiti al vaglio di Tribunali, dopo essere stati accorpati in singoli casi o in maxi inchieste. Da allora e fino al 2023, almeno 62mila persone hanno incassato - illecitamente - 665 milioni di euro connesse al RdC

