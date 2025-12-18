False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza assolto il fratello del pentito

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto Giuseppe Amato, fratello del pentito Salvatore, dall’accusa di false dichiarazioni relative al reddito di cittadinanza. La decisione, presa dal giudice Sergio Enea, ha sancito che il fatto non sussiste. La vicenda mette in luce le complessità legate alle indagini sulla criminalità organizzata e alle controversie giudiziarie che coinvolgono familiari di figure di spicco nel panorama camorristico.

© Casertanews.it - False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, assolto il fratello del pentito Assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto disposto dal giudice monocratico Sergio Enea del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Giuseppe Amato, fratello di Salvatore capoclan dell'omonima associazione camorristica 'federata' col clan dei Casalesi, ora collaboratore di.

