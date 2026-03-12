In piazza San Francesco, poco dopo il tramonto, due rapaci sono stati protagonisti di un acceso confronto. Le persone presenti hanno assistito a un duello tra due aquile, che si sono scontrate nel cielo sopra la piazza. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, rimanendo impressa tra i presenti.

Si era fatto buio da poco, ma in piazza San Francesco non sono certo passati inosservati. Poiane? Falchi? Qualcuno ha subito ipotizzato fossero aquile e ha avuto ragione. Superato lo stupore iniziale, è stata avvisata la Polizia provinciale. Il tempo di giungere sul posto e mentre uno dei due rapaci era sparito, l’altro si era spostato nel parco giochi di fianco alle Medie Bertacchi. Lo si poteva vedere lì, a terra, ma da dietro un cancello per aprire il quale è stato necessario chiamare il sindaco Luca Della Bitta. Non è bastato, tuttavia, per riuscire a catturare in sicurezza l’aquila che a quel punto, sentendosi braccata, ha spiccato il volo, andando a posarsi su un albero nei pressi dell’Oratorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il duello dei rapaci. Due aquile lottano in città

Articoli correlati

Due aquile reali e la “fidanzata” contesa: la lite dei rapaci nei cieli di Chiavenna tiene tutti col fiato sospesoChiavenna (Sondrio), 11 marzo 2026 – I lupi solitari che invadono gli spazi abitati, specie in zone di montagna come la Valtellina, generano spavento...

Nel Parco del Beigua torna il Biancone Day: osservazione collettiva della migrazione dei rapaciIl primo appuntamento è sabato 14 marzo con un'escursione che dal centro di Varazze porterà al Santuario della Madonna della Guardia, sul Monte...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il duello dei rapaci Due aquile lottano...

Discussioni sull' argomento Il duello dei rapaci. Due aquile lottano in città; Due aquile reali e la fidanzata contesa: la lite dei rapaci nei cieli di Chiavenna tiene tutti col fiato sospeso; Due aquile reali e la fidanzata contesa | la lite dei rapaci nei cieli di Chiavenna tiene tutti col fiato sospeso.

Due aquile reali e la fidanzata contesa: la lite dei rapaci nei cieli di Chiavenna tiene tutti col fiato sospesoArrivate dalle montagne della Val Bregaglia hanno scelto come ring per il duello amoroso la cittadina valtellinese, trasformandola quasi in un set da film di Hitchcock ... ilgiorno.it

Nel giro di due settimane, i due partiti di sinistra più strutturati d’Europa hanno subito due sconfitte umilianti - facebook.com facebook

Per due motivi: primo, perché in Italia di calcio parliamo tutti. Secondo, perché se qualcuno diffonde scemenze sul calcio nessuno ci rimette la vita, soprattutto tra quelli che non riescono a capire la differenza tra calcio e salute che dobbiamo tutelare dall'evoluz x.com