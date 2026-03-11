Due aquile reali e la fidanzata contesa | la lite dei rapaci nei cieli di Chiavenna tiene tutti col fiato sospeso

Due aquile reali si sono scontrate nei cieli di Chiavenna, mentre una terza aquila, considerata la compagna contesa, osservava la scena. L’episodio si è verificato questa mattina e ha attirato l’attenzione di chi sorvola l’area. La disputa tra i rapaci ha suscitato curiosità tra gli osservatori locali, che hanno assistito al duello tra gli uccelli in un contesto naturale.

Chiavenna (Sondrio), 11 marzo 2026 – I lupi solitari che invadono gli spazi abitati, specie in zone di montagna come la Valtellina, generano spavento ma non fanno quasi più notizia. Due aquile reali che si scontrano sopra i tetti delle case di Chiavenna, invece che ad alta quota, rappresentano una novità. È quel che è successo martedì sera, 10 marzo, quando verso le 19.30, il personale reperibile della Polizia provinciale è stato allertato dai carabinieri di Chiavenna per la presenza di due rapaci nella piazza con la statua di San Francesco. Una zuffa, in pieno periodo degli amori, per un’aquila – per così dire – amata da entrambi. E come in tutti duelli romantici, uno solo dei contendenti può uscirne vincente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due aquile reali e la “fidanzata” contesa: la lite dei rapaci nei cieli di Chiavenna tiene tutti col fiato sospeso Articoli correlati Ieri in Campania: il trapianto al ‘Monaldi’ tiene tutti col fiato sospesoAvellino – Il mandato di Giuliana Perrotta volge al termine, ma Piazza del Popolo non rallenta. Juve Roma, un giocatore tiene Gasperini col fiato sospeso: è in dubbio per il match dello Stadium! Tutti gli assenti tra i giallorossiCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Una raccolta di contenuti su Due aquile Discussioni sull' argomento Le aquile depongono le uova. Ecco come osservarle; Aquila reale uccisa sul Grappa dai bracconieri: Ora ne rimane solo una; Furlo, telecamere e sale multimediali per osservare il nido dell’aquila reale; 20 foto dagli archivi National Geographic: balene, matrimoni e paesaggi da favola. Le aquile depongono le uova. Ecco come osservarleAnche quest’anno le aquile della Gola del Furlo hanno deposto le uova. La notizia annunciata dai volontari dell’associazione Birders ... msn.com Chiavenna. Due rapaci (qualcuno dice aquile ma sembrerebbero due falchi) sono stati sorpresi mentre “passeggiavano “ nell’area del parcheggio antistante la chiesa di San Lorenzo. I due rapaci stanno bene: dopo essersi rifugiati nel giardino della vicina scu - facebook.com facebook Ladri al cimitero di Canicattì, rubate due aquile dalla tomba del giudice Saetta @TgrRai x.com