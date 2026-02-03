Chi è il misterioso marito di Grazia Di Michele padre del figlio Emanuele

Il marito di Grazia Di Michele resta un mistero. Si sa solo che nel 1993 ha avuto con lei un figlio, Emanuele, ma il nome e l’identità dell’uomo non sono mai stati resi pubblici. La cantante preferisce tenere nascosto il volto del marito, lasciando che sia il pubblico a immaginarlo. La famiglia di Grazia non ha mai parlato della sua vita privata, mantenendo il riserbo anche su questo aspetto.

Il marito di Grazia Di Michele è un uomo dall’identità sconosciuta dal quale nel 1993 ha avuto Emanuele, unico figlio della cantautrice. Oggi l’artista sarà ospite a La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:05 su Raiuno. Romana, nata nel 1955 Grazia Di Michele ha una lunga carriera nel mondo della musica, partita sul finire degli anni Settanta quando debuttava sul palco del Folk Studio. Il successo arriva negli anni Ottanta con la partecipazione al Festivalbar ed ila singolo Sha-La-La che diventa la sigla d’apertura, mentre nel decennio successivo partecipa per tre volte al Festival di Sanremo, raggiungendo la terza posizione in coppia con Rossana Casale nel 1993. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

