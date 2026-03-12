Il discorso della regina Camilla contro la violenza sulle donne | La vergogna deve cambiare schieramento Alle vittime dico non siete sole

La regina Camilla ha affrontato pubblicamente il tema della violenza contro le donne, pronunciando un discorso diretto e toccante. Durante un evento ufficiale, ha invitato le vittime a non sentirsi sole e ha sottolineato che la vergogna deve cambiare schieramento. La sua parole hanno suscitato attenzione, portando all’attenzione un problema che riguarda molte persone.

Il messaggio forte della regina conferma così il suo ruolo di sostenitrice delle donne e delle sopravvissute agli abusi, in continuità con la sua lunga attività a favore della sensibilizzazione contro la violenza di genere. Arriva inoltre in un momento particolarmente difficile per la Royal Family, dopo le rivelazioni sul legame di Andrea Mountbatten-Windsor con il pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo scorso ottobre, quando ad Andrea furono revocati i titoli reali, un portavoce del Palazzo dichiarò: «Le Loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la loro massima solidarietà sono stati e rimarranno rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di ogni forma di abuso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

