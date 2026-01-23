Bongiorno | Con la nuova legge contro la violenza sulle donne ampliate le tutele alle vittime

Con l’entrata in vigore della nuova legge contro la violenza sulle donne, sono state rafforzate le tutele per le vittime, prevedendo misure più efficaci e strumenti di tutela più ampi. La proposta include anche il reato di violenza in caso di atti sessuali non consensuali, al fine di garantire una maggiore tutela e prevenzione contro ogni forma di abuso.

”La mia proposta prevede il reato di violenza quando si compiono atti sessuali contro la volontà di una persona. Si tratta innegabilmente di un deciso ampliamento della tutela per le vittime di violenza. Se oggi il Codice penale punisce soltanto alcune ipotesi di violenza, come quelle con minaccia o costrizione, con il nuovo testo si garantisce una protezione delle vittime a 360 gradi, sottolineando che è reato ogni atto contro la loro volontà. È rilevante anche una seconda novità. È stato poi introdotto il reato di freezing”. In una intervista al Corriere della Sera, la senatrice Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama, interviene sulla legge contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Argomenti discussi: Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola consenso; Ddl stupri, dissenso e pene ridotte: scontro al Senato; Ddl stupri: non più consenso ma dissenso nella proposta di Bongiorno e pene ridotte. L'opposizione: Rotto un patto, gravissimo; Il testo della nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in tema di violenza sessuale: dal consenso libero e attuale alla volontà contraria.

Stupro, polemica sulla proposta Bongiorno: sparisce il «consenso»Il nuovo testo della senatrice leghista mette l'accento sulla «volontà contraria». Opposizioni in rivolta: «Tradita l'intesa bipartisan tra Schlein e ... avvenire.it

Riforme al DDL Stupro: Le Critiche di Bongiorno sul Consenso e le Nuove ImplicazioniLe modifiche al disegno di legge sugli stupri proposte da Bongiorno hanno generato un acceso dibattito politico e sociale, suscitando ampie discussioni e riflessioni su temi di giustizia, diritti dell ... notizie.it

La commissione Giustizia del Senato voterà la prossima settimana la nuova riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento. Il testo introduce un cambio di impostazione rilev - facebook.com facebook

La senatrice della Lega Bongiorno ha presentato la nuova riformulazione del ddl dopo lo stop al testo originario sul "consenso libero e attuale", approvato alla Camera in maniera bipartisan e poi fatto slittare a Palazzo Madama per i dubbi del centrodestra x.com