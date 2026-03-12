il deserto delle vetrine | perso il 23% dei negozi in 13 anni

Negli ultimi tredici anni, il numero di negozi nel deserto delle vetrine è diminuito del 23%, secondo i dati elaborati da Confcommercio Emilia-Romagna e pubblicati dalla Dire. La perdita riguarda non solo le attività commerciali chiuse, ma anche la loro identità, riflettendo un cambiamento evidente nel panorama commerciale locale. I numeri mostrano come le saracinesche abbassate abbiano inciso sulla presenza dei negozi in tutta la regione.

Non è solo una questione di saracinesche abbassate, ma anche di identità, la fotografia che emerge dai dati elaborati da Confcommercio Emilia-Romagna (su base Istituto Tagliacarne), diffusi dall Dire. Tra il 2012 e il 2025, il commercio al dettaglio nei dieci comuni principali della regione ha perso 4.000 imprese, con un crollo del 23,2%. Il centro storico e la prima periferia dicono addio ai pilastri del commercio di vicinato. A pagare il prezzo più alto sono le edicole (-57,4%), ormai quasi una rarità nel panorama urbano, e i negozi di abbigliamento e calzature (-39,3%), schiacciati dalla morsa degli acquisti online e dai grandi poli della moda low-cost. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

