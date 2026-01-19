Aumenta la scomparsa dei negozi è sempre più deserto commerciale negli ultimi anni

Negli ultimi anni si registra una progressiva diminuzione dei negozi e un aumento del deserto commerciale nelle aree urbane. Questo trend, evidenziato dall’anticipazione dello studio ‘Il valore della reciprocità’ di Nomisma, mette in luce le sfide che il commercio locale sta affrontando oggi. La ricerca, in fase di pubblicazione, approfondirà le cause e le conseguenze di questa tendenza, evidenziando l’importanza di strategie di sostegno e rivitalizzazione.

Aumenta la scomparsa dei negozi, e cresce sempre di più il deserto commerciale negli ultimi anni. Questo quanto emerge da un’anticipazione dello studio ‘Il valore della reciprocità’ – che verrà pubblicato nei prossimi mesi – condotto da Nomisma nell’ambito dell’Osservatorio reciprocità e commercio locale. L’analisi si concentra sulla percezione e sulla consapevolezza della popolazione italiana rispetto agli effetti sulle economie territoriali. Il progetto nasce dalle richieste di approfondimento rispetto al fenomeno della ‘desertificazione commerciale’. Un ambito, quello della progressiva riduzione o scomparsa delle attività commerciali dalle città e dai territori con conseguente impoverimento dell’offerta di beni e servizi, su cui lavora anche Confesercenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aumenta la scomparsa dei negozi, è sempre più deserto commerciale negli ultimi anni Leggi anche: Sondrio: negli ultimi tre anni persi 27 negozi in città Leggi anche: Aumenta la desertificazione commerciale, in Toscana oltre 8.600 negozi sfitti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aumenta la scomparsa dei negozi, è sempre più deserto commerciale negli ultimi anni - “In un momento storico segnato dall’indebolimento dei legami sociali ed economici – viene spiegato – il commercio di prossimità si conferma un presidio fondamentale per la tenuta dei territori e delle ... lapresse.it

Il mondo del bodybuilding piange la scomparsa di "Anomalia", morto a 55 anni. A stroncare il culturista noto per la circonferenza dei suoi bicipiti – 73 centimetri – è stato il Synthol. Si tratta di un olio sintetico utilizzato per aumentare il volume dei muscoli, attrav - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.