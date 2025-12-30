Monumenti e vetrine dei negozi deturpati a Verona | il video del giovane denunciato in azione

Un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla polizia di Verona per aver deturpato monumenti e vetrine di negozi. Il ragazzo è stato rintracciato lunedì 29 dicembre presso la stazione di Porta Nuova, in seguito a un video che lo immortala mentre compie atti di vandalismo. La polizia contesta circa trenta episodi di danneggiamento, evidenziando l'importanza di tutelare il patrimonio cittadino.

La polizia di Stato contesta circa una trentina di episodi al ragazzo di 26 anni che è stato rintracciato in stazione Porta Nuova nella giornata di lunedì 29 dicembre.

