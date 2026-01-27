Prendersi cura dei nipoti protegge i nonni dal declino cognitivo | uno studio conferma i benefici per gli over 65

Prendersi cura dei nipoti può contribuire a mantenere la mente attiva e prevenire il declino cognitivo negli anziani. Uno studio recente evidenzia i benefici di questa attività per i nonni over 65, sottolineando l’importanza del ruolo familiare nel benessere mentale e nella qualità della vita. Un impegno che rafforza i legami e supporta la salute psicofisica degli anziani.

I nonni italiani ricevono dalla scienza una conferma importante sul valore della loro presenza nelle famiglie. Una ricerca pubblicata sulla rivista Psychology and Aging dimostra che prendersi cura dei nipoti può proteggere dal declino cognitivo. Lo studio, condotto dall’università di Tilburg nei Paesi Bassi, ha analizzato il rapporto tra assistenza ai bambini e salute mentale degli over 65. La ricercatrice principale Flavia Chereches ha spiegato che molte persone a livello globale si prendono cura regolarmente dei propri nipoti, un’attività che sostiene le famiglie e la società in senso più ampio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su nonni italiani

Essere nonni può contribuire al benessere cerebrale, offrendo benefici cognitivi agli over 65.

Una recente ricerca tedesca pubblicata su Health Economics evidenzia come l’assistenza dei nonni ai nipoti possa avere effetti positivi sui genitori, offrendo supporto e sollievo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su nonni italiani

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Fare i nonni previene il declino cognitivo: lo studio che ne spiega i benefici; Prendersi cura dei nipoti ha un impatto positivo sulla salute mentale; Memoria e linguaggio: ecco perché fare i nonni fa bene alla salute del cervello - In Terris.

Accudire i nipoti aiuta il cervello: studio spiega perché fa bene alla memoria e al linguaggio dei nonniAccudire i nipoti non è solo un aiuto prezioso per le famiglie, ma può diventare anche una risorsa per la salute mentale dei nonni. A suggerirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Psychology and ... fanpage.it

Essere nonni fa bene al cervello, curare i nipoti è uno scudo contro il declino cognitivoCiò che ci ha colpito di più è stato il fatto che essere in generale un nonno che si prende cura dei nipoti sembrava avere più impatto sulle funzioni cognitive rispetto alla frequenza con cui i ... adnkronos.com

Ogni pianista ha bisogno di prendersi cura delle proprie mani! La chiusura morbida di tutti i pianoforti a coda Kawai offre tranquillità e sicurezza per suonare in modo rilassato e sicuro. Scopri cosa rende Kawai diverso: Link nella biografia #InstrumentalToLife - facebook.com facebook