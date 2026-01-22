Man of Tomorrow | Tutto sul Sequel di Superman con Brainiac e Maxima

Il nuovo DC Universe (DCU) di James Gunn sta prendendo forma velocemente. Mentre cresce l’attesa per il reboot del 2025, emergono dettagli cruciali su Man of Tomorrow, l’attesissimo sequel previsto per il 9 luglio 2027. Tra le novità più succose, spicca l’introduzione di un personaggio storico dei fumetti DC: Maxima, la regina guerriera di Almerac. Ma quale sarà il suo ruolo e come si intreccerà con il letale Brainiac? Il Cast e la Trama di Man of Tomorrow. Il regista James Gunn sta accelerando i tempi per definire la struttura architettonica della nuova saga. In Man of Tomorrow, vedremo il ritorno di volti già noti e l’ingresso di nuovi, potentissimi villain: David Corenswet nei panni di SupermanClark Kent. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Argomenti discussi: Spider-Man e Superman si incontrano di nuovo: il crossover Marvel/DC che celebra 50 anni di leggenda nerd; Man of Tomorrow: Maxima potrebbe essere l’antagonista secondaria del film.

