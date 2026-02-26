Proseguono gli accertamenti sul caso del trapianto di cuore fallito che ha portato alla morte del piccolo Domenico, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Nelle ultime ore gli ispettori sono arrivati a Bolzano per ascoltare il personale presente in sala operatoria il 23 dicembre, esaminare la documentazione clinica e ricostruire quanto accaduto durante la complessa catena dei prelievi e del trapianto. Parallelamente i Nas hanno sentito i membri dell’équipe di Innsbruck, impegnata nel prelievo di reni e fegato, mentre i medici italiani si occupavano del cuore. Secondo quanto segnalato dalla Provincia autonoma dell’Alto Adige nella relazione inviata al ministero, durante gli interventi contemporanei si sarebbero verificati problemi organizzativi e tensioni tra i team coinvolti, con discussioni anche accese sulle modalità operative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Domenico e il cuore bruciato: ci furono liti tra i medici. Parla il padre del piccolo

Leggi anche: Cuore bruciato, la mamma del piccolo Domenico in Procura: depositerà audio dei medici

“Chiamati a fermarci”. Bimbo col cuore bruciato, speranze finite per il piccolo Domenico: parla l’espertoLa storia del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli ha scosso profondamente l’opinione pubblica nelle ultime settimane.

Temi più discussi: Domenico e il cuore bruciato: l'incredibile catena di errori, l'incidente in sala operatoria e le 2 ore fatali dietro la morte del bambino di Napoli; La vicenda del piccolo Domenico non deve diventare nuovo motivo di confronto tra Nord e Sud; Addio a Domenico, è morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: Ora una fondazione in suo nome, voglio tener vivo il ricordo; Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini.

Il padre del piccolo Domenico: Cuore in un frigo da picnic, chirurghi sparitiLa triste testimonianza di Antonio Caliendo, il papà del piccolo Domenico, morto domenica scorsa all'ospedale Monaldi di Napoli dopo quasi due mesi di come farmacologico seguiti al trapianto fallito d ... msn.com

La morte di Domenico al Monaldi, il papà rompe il silenzio: Sono molto arrabbiatoTra dolore e richiesta di giustizia: la morte di Domenico nel racconto del papà tra rabbia, dubbi sul trapianto e bisogno di verità. notizie.it

Morte Domenico, "il cuore trasportato in un comune box frigorifero" | "Il ghiaccio secco fornito da due infermiere di Bolzano" Diffusa la foto del contenitore in cui era stato riposto l'organo. Focus sulle chat dei sette medici indagati Il contenitore che ha trasportato - facebook.com facebook

Il cuore per Domenico trasportato in un box simile a quello per refrigerare gli alimenti. In dotazione al Monaldi dagli anni Ottanta x.com