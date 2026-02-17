Patrizia Mercolino ha ricevuto una convocazione dall’ospedale Monaldi di Napoli, dove il suo bambino sta ricevendo cure. Il motivo è legato alla possibilità di trovare un nuovo cuore per il piccolo, dopo che il suo è stato danneggiato. La famiglia aspetta con speranza notizie sui prossimi passi.

Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata dai sanitari dell’ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato.. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bimbo trapiantato, possibile nuovo cuore per il piccolo

Bimbo trapiantato, parla il legale della famiglia: “Serve un nuovo cuore entro 48 ore”L’avvocato della famiglia di Tommaso lancia l’allarme: entro 48 ore serve un nuovo cuore per il bambino.

Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo interventoIl bambino di due anni, Tommaso, ha subito un danno al cuore trapiantato e si trova ancora ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli.

Fallito trapianto di cuore su un bimbo, il dramma e le indagini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.