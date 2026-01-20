campania chiesto arresto per il consigliere regionale zannini

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia. L’indagine riguarda presunte responsabilità in casi di corruzione e concussione. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività investigative in corso, che coinvolgono figure della politica regionale. Zannini, al momento, non ha ancora commentato la richiesta di arresto.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA), 20 gennaio 2026 – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’ arresto del consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini, recentemente rieletto con Forza Italia, indagato per corruzione e concussione. L’indagine è coordinata dall’ufficio inquirente guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni. Nell’ambito dello stesso procedimento è stata richiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari della Spinosa Spa di Castel Volturno, azienda attiva nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop. 🔗 Leggi su Primacampania.it

