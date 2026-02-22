Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni

Matteo Biffoni, consigliere regionale del PD ed ex-sindaco di Prato, ha subito un incidente stradale mentre partecipava alla Festa della Polenta a Vernio. La causa è ancora in fase di accertamento, ma si sa che il veicolo si è scontrato con un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza. L’incidente ha causato disagi alla viabilità locale, mentre si attende ulteriori aggiornamenti sulla dinamica.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto dopo le 13: l'ex-presidente di Anci Toscana stava tornando verso il capoluogo in sella alla propria moto, quando sarebbe stato accidentalmente urtato dal conducente di un'automobile in retromarcia. A seguito dell'impatto, Biffoni sarebbe caduto a terra riportando lievi ferite ad un polso. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Valbisenzio, oltre ai carabinieri della stazione di Vernio. L'ex-sindaco pratese è stato soccorso da un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e trasportato in codice verde al Santo Stefano di Prato in via precauzionale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

