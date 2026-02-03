Domenica 8 febbraio il parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio si trasforma di nuovo nel palcoscenico della corsa campestre toscana. Gli atleti si preparano a sfidarsi tra i sentieri del parco, che si riempiranno di sportivi e appassionati pronti a vivere una giornata di gara. La manifestazione torna anche quest’anno, attirando numerosi partecipanti e spettatori.

Campi Bisenzio, 3 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio il Parco di Villa Montalvo, nella zona nord di Campi Bisenzio con ingresso da via Michelucci adiacente ad Asmana, torna a essere il cuore pulsante della corsa campestre toscana. L’Atletica Campi Bisenzio, società da sempre abituata a organizzare prove di cross in questo scenario unico, rinnova la propria tradizione dopo aver portato qui svariati appuntamenti entrati nella memoria collettiva del movimento. Negli ultimi anni si ricordano tra l’altro il Campionato italiano Festa del Cross del 2021 cominciato col sole e finito con la grandine, oltre a quello ancora più leggendario del 2009 e al Campionato nazionale Uisp del 2010, che consacrarono definitivamente Villa Montalvo come uno dei palcoscenici più affascinanti per le gare sui prati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna anche quest’anno la corsa campestre a Villa Montalvo

Ogni anno, il quartiere dei Romiti si anima con un'affascinante tradizione: il presepe meccanico della parrocchia Santa Maria del Voto.

